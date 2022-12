Au Luxembourg: Le bal de Zurich, une institution

Jeudi, dans les halls de Luxexpo The Box, les membres du LSZ, le club des étudiants luxembourgeois à Zurich, aidaient les techniciens à préparer les lumières et à monter la scène sur laquelle se produiront le groupe et les DJ dimanche soir. Ils sont ravis. Après une longue absence, le bal de Zurich est de retour.

En 2021, face à un durcissement de dernière minute des mesures Covid, les étudiants avaient été contraints de remballer à seulement quatre jours de la grande fête. Luxexpo The Box et les prestataires pour les boissons et la restauration ne leur avaient pas fait payer les frais. Restaient les tickets. Le bal de Zurich est le plus grand du pays et avec une capacité de 4 500 personnes, il affichait complet. Au final, l’État aussi a été sympa et leur a donné une aide financière qui a «permis de rembourser les tickets et d’avoir les fonds pour le bal de ce dimanche», se réjouit Nicolas Weckerle, 21 ans, président du LSZ.