Le Ballkani, petit club de foot aux grands espoirs

Le club de foot qui a réussi l'exploit de se qualifier non pas une, mais deux fois en Ligue Europa Conférence. Et qui espère bien battre Astana jeudi.

A Theranda, petite ville du sud du Kosovo, c'est simple: «on se lève, on mange, et on se couche avec le Ballkani», le club de foot qui a réussi l'exploit de se qualifier non pas une, mais deux fois en Ligue Europa Conférence. Et qui espère bien battre Astana jeudi.

Le Ballkani, qui a battu à domicile les Croates du Dinamo Zagreb 2-0 pour son deuxième match après une défaite inaugurale 1-0 chez les Tchèques du Viktoria Plzen, est pour l'instant 2e de son groupe. S'il termine premier, il serait le premier club kosovar à atteindre les phases éliminatoires. Et en cas de deuxième place, il pourrait y parvenir après avoir disputé les barrages.

«On se lève, on mange, on se couche» avec l'équipe

Jeudi soir, pour la réception des Kazakhs d'Astana, c'est à Pristina, à 50 km de Theranda, que les joueurs fouleront la pelouse - le stade de leur ville, avec 1 500 places, n'est en effet pas aux standards de l'UEFA. «Aucun siège ne doit être vide», prévient Faton Bytyci, entrepreneur en bâtiment et supporter de 41 ans, parce que «si on prend 3 points contre Astana, on a de grandes chances» de finir premier ou deuxième du groupe.

A Theranda, les conversations n'en finissent pas de tourner autour du ballon. «Dans les rues, dans les cafés, dans mon salon ... Quand les clients rentrent, ils me disent quelle coupe ils veulent. Puis on parle du Ballkani, qui nous rend si fier», raconte Korab Elshani, 38 ans, coiffeur. Du matin au soir, «on se lève, on mange, on se couche» avec l'équipe, sourit M. Bytyci.

«Nous sommes les seuls dans l'histoire du Kosovo»

Et les joueurs s'en nourrissent. «Ca nous pousse à donner encore plus sur le terrain, à rendre nos fans heureux», explique à l'AFP Armend Thaqi, latéral droit de 31 ans, après «la victoire contre le Dinamo [qui] nous a bien motivés».

Leur entraineur, Ilir Daja, se réjouit que plus aucun adversaire ne sous-estime ses joueurs. «Nous sommes les seuls, dans l'histoire du Kosovo, a avoir joué les phases de poules deux fois. Ce n'est pas facile de rejoindre la compétition une fois. Nous, on l'a fait deux fois».

Le Kosovo, qui a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, a rejoint l'UEFA et la FIFA en 2016. Sept ans plus tard, Belgrade n'a toujours pas reconnu l'indépendance de son ancienne province et on ne parle presque du Kosovo que lorsque les tensions éclatent.

