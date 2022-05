Football : Le Ballon d'or 2022 sera remis le 17 octobre

Le Ballon d'or 2022, qui change de format cette saison, sera remis le 17 octobre à Paris, a annoncé mardi, le magazine France Football, organisateur de la cérémonie.

Benzema, Mané, Salah… Plusieurs prétendants rêvent de la récompense individuelle la plus prestigieuse du football.

La 66e édition de la prestigieuse récompense aura lieu au théâtre du Châtelet, comme la cérémonie de 2021 ayant sacré l'Argentin Lionel Messi pour la septième fois et l'Espagnole Alexia Putellas chez les féminines. Les nominés pour le Ballon d'or masculin et féminin, ainsi qu'aux trophées Kopa (meilleur jeune) et Yachine (meilleur gardien) seront dévoilés le 12 août.

Le prix a pris un tournant cette année, avec un changement de formule annoncé en mars: il portera désormais sur la saison sportive et non sur l'année civile, et comportera un jury resserré, une présélection affinée et des critères d'attribution plus clairs.

Les «performances individuelles» et le «caractère décisif et impressionnant des prétendants» seront ainsi le critère numéro 1, devant «l'aspect collectif et les trophées remportés» et «la classe du joueur et son sens du fair-play», selon le nouveau règlement.