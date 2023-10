Le Ballon d'or 2023 est-il déjà promis à Lionel Messi?

Kylian Mbappé (24 ans) et Erling Haaland (23 ans) devront peut-être encore patienter, avant de soulever la plus prestigieuse distinction individuelle, qui leur est un jour promise au cours de leur carrière. Selon les informations du média catalan Sport , l'Argentin Lionel Messi devrait remporter son huitième Ballon d'or, le 30 octobre, à Paris.

Il devancerait les deux nouvelles superstars du football mondial, Erling Haaland auteur d'un triplé historique avec Manchester City (Champions League, Premier League, FA Cup), et Kylian Mbappé (champion de France et finaliste du Mondial), respectivement deuxième et troisième du classement annoncé par Sport.