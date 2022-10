But mythique de Maradona : Le ballon touché par la «main de Dieu» aux enchères

Les enchères commenceront le 16 novembre, pour lesquelles les acheteurs potentiels peuvent s'inscrire en ligne dès le 28 octobre, a précisé jeudi la maison de vente Graham Budd Auctions, ajoutant qu'elle s'attendait à une vente comprise entre 2,5 et 3 millions de livres Sterling (entre 2,8 et 3,4 millions d'euros). «Avec l'histoire entourant le ballon, nous nous attendons à ce que ce lot soit extrêmement populaire au moment où il sera mis aux enchères», a déclaré Graham Budd, dirigeant de la maison de vente, dans un communiqué.

Ce ballon a été utilisé le 22 juin 1986, lors du mémorable quart de finale entre l'Argentine et l'Angleterre (2-1) à la Coupe du monde au Mexique, un match disputé quatre ans après la guerre des Malouines entre les deux pays. Mais c'est l'incroyable doublé de Maradona, aux 51e et 55e minutes, qui a fait basculer la rencontre dans l'histoire du foot et la mémoire collective. Le capitaine argentin avait marqué son premier but du poing gauche et ainsi trompé le gardien Peter Shilton. Il reconnaîtra par la suite avoir marqué «un peu avec la tête et un peu avec la main de Dieu».