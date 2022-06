Infrastructures : Le Bangladesh inaugure un immense pont controversé

Le Bangladesh a inauguré samedi un important pont près de la capitale Dacca après un long chantier émaillé de retards, d'accusations de corruption et même de lynchages sur fond de rumeurs de sacrifices humains.

L'inauguration du pont Padma, officiellement le plus long du pays, remplit l'un des principaux objectifs du Premier ministre Sheikh Hasina en matière d'infrastructures, huit ans après le début de sa construction. Le pont met fin à un goulet d'étranglement qui obligeait les marchandises destinées au sud du pays, frappé par la pauvreté, et à la mégalopole indienne de Calcutta à emprunter la voie fluviale, lente, du Padma, un affluent majeur du puissant Gange.

«Ce pont n'est pas seulement fait de briques, de ciment, de fer et de béton», a lancé M. Hasina à une foule de près d'un million de personnes rassemblées sur les rives du fleuve pour la cérémonie d'inauguration. «Ce pont est notre fierté, un symbole de nos capacités, de notre force et de notre dignité», a-t-il ajouté.

3,87 milliards de dollars

Mais l'infrastructure est liée à des événements moins reluisants, avant même le début du chantier. Le Bangladesh a dû financer lui-même ce projet de 3,87 milliards de dollars après le retrait de la Banque mondiale et d'autres prêteurs face à des accusations de corruption. La société canadienne d'ingénierie SNC-Lavalin a été interdite de postuler à des projets de la Banque mondiale pendant dix ans après avoir été accusée d'avoir soudoyé des fonctionnaires dans le cadre de ce projet.

Les procureurs canadiens ont finalement renoncé à poursuivre les responsables de l'entreprise pour corruption, après qu'un tribunal a jugé irrecevables certaines écoutes électroniques comme preuves à leur encontre. Selon les ingénieurs, le pont constituait des défis de construction «immenses», car l'envasement a rendu le fond de la rivière Padma instable, créant des difficultés pour la mise en place des travées et provoquant un retard de quatre ans pour les travaux.

8 morts

En 2019, huit personnes ont été tuées dans des lynchages provoqués par des rumeurs sur les réseaux sociaux selon lesquelles des enfants auraient été enlevés et sacrifiés comme offrandes pour la construction du pont. Plus de 30 autres personnes ont été agressées à cause de ces rumeurs.