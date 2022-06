À Luxembourg: Le bar éphémère de Charlys Gare prêt à ouvrir

Faire de la Charlys Gare «un lieu convivial». C'est le but de la capitale et des trois jeunes entrepreneurs qui ont été retenus pour gérer le bar éphémère à cet endroit situé au coin de l'Avenue Emile Reuter et du Parc municipal. Ce projet, sélectionné parmi les 19 qui ont répondu à l'appel d'offre, est porté par des personnes qui ont lancé leur bière artisanale et organisent régulièrement des événements. «Nous avons aimé leur dynamisme et leur créativité», indique Serge Wilmes, premier échevin de Luxembourg-Ville.