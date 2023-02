Scandale en Espagne : Le Barça a-t-il corrompu les arbitres pendant des années?

Selon le journal espagnol, le FC Barcelone a versé plus de 6 millions d'euros depuis 2001 à José Maria Enriquez Negreira, ex-numéro deux de l'arbitrage espagnol entre 1994 et 2018, pour conseiller le club sur des questions arbitrales. Un montant bien supérieur aux 1,4 M d'EUR annoncés jusque-là par les médias espagnols.

Et quand le comité technique arbitral (CTA) espagnol a été démembré et restructuré en 2018, et que le Barça a décidé d'arrêter les paiements, M. Negreira, destitué de son poste au sein de la fédération, a envoyé un fax au club catalan le 5 février 2019 pour le menacer de révéler un «scandale», selon El Mundo.