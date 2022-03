Football : Le Barça continue de draguer Messi à distance

Après Dani Alves et le coach du FC Barcelone, Xavi, c’est au tour du capitaine Sergio Busquets de militer pour un retour du joueur argentin en Catalogne.

Invité à s’exprimer sur la «Pulga», mercredi, Sergio Busquets a eu ces mots. «Messi me manque sur le terrain et en dehors. Il nous a beaucoup donné. Cela a fait une différence brutale. Mais je suis sûr que nous lui manquons aussi. Quand il est parti, ça a été un choc pour tout le monde et pour lui aussi, car il a changé de coéquipiers, de ville et d’équipe (…), a expliqué le capitaine à la radio espagnole RAC1. J’aimerais qu’il revienne, mais c’est très difficile, il a un contrat et vu comment ça s’est terminé ici…»