Liga - 18e journée : Le Barça étrille Las Palmas et repasse 2e

Le FC Barcelone s'est baladé contre Las Palmas (5-0) avec notamment un doublé de Luis Suarez samedi, s'intercalant à la 2e place provisoire entre le Real Madrid et Séville.

Au classement, cette 18e journée de Liga permet au Barça (38 pts) de revenir temporairement à portée du Real (40 pts), même si l'équipe de Zinédine Zidane compte deux matches de moins et peut être sacrée championne d'hiver dès dimanche. Quant au Séville FC (3e, 36 pts), il rétrograde temporairement au troisième rang. Le club andalou a toutefois l'occasion de récupérer sa place de dauphin en cas de succès face au Real, invaincu depuis 40 matches consécutifs, record absolu en Espagne.

Alors que tout semble sourire au leader merengue, le Barça a connu un début d'année 2017 contrarié. Mais les Catalans ont retrouvé des couleurs samedi au Camp Nou aux dépens de Las Palmas, rapidement dépassé. Malgré un onze très remanié, Barcelone s'est régalé grâce à Suarez (14e, 57e), Lionel Messi (52e) puis Arda Turan (59e). Et Aleix Vidal, ancien banni, a clos le score (80e) pour sceller cette «manita» (5 buts). Au passage, Suarez rejoint Messi en tête du classement des buteurs avec 14 buts chacun, trois longueurs devant le Madrilène Cristiano Ronaldo (11 buts).

De son côté l'entraîneur de l'Atletico Madrid Diego Simeone a relancé en 2017 son compatriote Nico Gaitan et ce dernier lui a donné raison: le milieu offensif argentin s'est jeté pour marquer l'unique but du match contre le Betis (9e), son premier depuis trois mois. Cela a suffi au bonheur de l'Atletico, au sein duquel l'attaquant français Antoine Griezmann s'est beaucoup attaché à défendre. Les «Colchoneros» ont ainsi creusé un petit écart sur leurs poursuivants, de quoi voir venir dans la course aux quatre premières places synonymes de Ligue des champions.