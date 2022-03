Coupe d'Espagne : Le Barça giflé à domicile par le Real Madrid

Le Real Madrid s'est qualifié avec brio pour la finale de la Coupe d'Espagne, en allant s'imposer 3-1 au Camp Nou contre Barcelone. Ronaldo (13e pen/57e) et Varane (68e) ont marqué contre des Catalans en perte de vitesse depuis quelques semaines.

En position favorable après le 1-1 qui avait sanctionné le match aller, le Barça n'a pas su concrétiser. Comme contre l'AC Milan en Ligue des champions, sa jouerie a connu d'inhabituels ratés. Messi en demi-teinte, Fàbregas hors du coup, mais aussi une défense centrale lourde et lente: Barcelone a confirmé connaître une passe plus difficile après une première moitié de saison exceptionnelle. L'absence de l'entraîneur Tito Vilanova, en traitement à New-York pour son cancer, explique-t-elle cette baisse de rendement?

Super Ronaldo

En face, le Real a très bien manœuvré. La vitesse de leurs attaques a mis la défense catalane dans ses petits souliers à de nombreuses reprises. Et Cristiano Ronaldo, pour une fois, a éclipsé Lionel Messi dans un Clásico. Jose Mourinho pourra tirer beaucoup de confiance de ce résultat avant le déplacement à Old Trafford contre Manchester United en Ligue des champions, la semaine prochaine... Alors que le Barça avait démarré très fort, avec notamment un tir croisé de Messi qui frôlait le poteau (2e), le Real Madrid ouvrait le score sur sa première véritable attaque. Ronaldo prenait Piqué de vitesse dans la surface et obtenait la sanction suprême, que le Portugais transformait sans coup férir (13e).