Football en Espagne : Le Barça interdit de transfert pendant un an

Le club catalan, accusé d'infractions sur les transferts de mineurs, a été condamné à une interdiction de recrutement pour les deux prochains mercatos, soit jusqu'en janvier 2016.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé mardi l'interdiction de transferts pour les deux prochaines périodes, soit jusqu'en janvier 2016, du FC Barcelone pour des infractions relatives au transfert de dix joueurs mineurs. «Le groupe spécial a constaté que le FC Barcelone avait enfreint les règles concernant la protection des mineurs et l'enregistrement des mineurs qui fréquentent des académies de football», a indiqué dans un communiqué le TAS, ajoutant que «en conséquence, la décision de la FIFA (prise en avril) est confirmée dans son intégralité et la sanction demeure en vigueur».

Le club espagnol sera ainsi interdit de recruter lors des deux prochains mercatos (janvier et été 2015) et devra s'acquitter d'une amende de 450 000 francs suisses (374 142 euros). Le Barça a saisi le TAS après que la FIFA lui a infligé au printemps une interdiction de recrutement pour deux mercatos successifs, décision confirmée durant l'été par la Commission d'appel de la fédération internationale.

Recrutement massif lors du dernier mercato

Barcelone avait profité de ce sursis pour recruter, ce qui lui a permis de renouveler en profondeur son effectif professionnel, en fin de cycle, et même d'anticiper la possible application de cette interdiction de mercato en dépensant plus de 150 millions d'euros sur le marché des transferts. Le club avait notamment enregistré la signature de l'Uruguayen Luis Suarez pour 81 millions d'euros, ou encore du Français Jérémy Mathieu pour 20 millions d'euros et du Belge Thomas Vermaelen pour plus de dix millions d'euros.