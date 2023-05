Le Barça sacré champion d'Espagne, quatre ans après

Le Barça de retour sur le toit d’Espagne! Grâce à sa victoire 4-2 sur la pelouse de l’Espanyol dimanche, le FC Barcelone a été sacré champion d’Espagne à quatre journées de la fin de la saison, et ce malgré des scandales et des difficultés économiques qui ont larvé le nouveau projet de Xavi.

Et c’est aussi le premier titre de champion d’Espagne du club catalan depuis le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain en 2021.

Un triomphe construit avec la manière: le Barça a délogé le Real Madrid de la première place du classement juste avant la parenthèse du Mondial au Qatar, puis ne l’a plus lâchée jusqu’au sacre. La «Maison blanche», deuxième avec quatorze points de retard, ne peut plus rattraper son rival.

«Lewy», le réveil

Dimanche, les hommes de Xavi n’ont d’ailleurs pas pu compter sur une contre-performance du Real (vainqueur de Getafe 1-0 samedi), et ont donc dû finir le travail eux-mêmes.

Le Barça a plié la rencontre dès l’entame, avec un premier but du genou droit signé Robert Lewandowski à la 11e minute après une remise d’Alejandro Balde, qui a ensuite été à la conclusion d’un centre de Pedri au second poteau (20e) pour marquer son premier but sous les couleurs de l’équipe première blaugrana.