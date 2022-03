8e Ligue des champions : Le Barça sans pitié, Bordeaux tremble mais passe

Le FC Barcelone, tenant du titre, n'a pas fait de détails face à Stuttgart, écrasé 4-0, alors que Bordeaux, a peiné mercredi pour obtenir sa qualification face à l'Olympiakos (2-1).

Les champions d'Europe n'avaient pas forcé leurs talents à l'aller. Mais c'était sans doute pour laisser la primeur du spectacle à leur public du Camp Nou. Les Blaugrana ont de nouveau effectué un carton au tableau d'affichage, ne laissant aucune chance aux Allemands dans la foulée des trois buts inscrits contre Valence, ce week-end en championnat. Lionel Messi, auteur d'un triplé en Liga, a encore fait parler son talent et son génie avec deux buts et une activité de tous les instants.

Après la sortie de route du Real et du FC Séville, le Barça est bien seul pour représenter l'Espagne en quart de finale mais peut toujours rêver d'une finale en forme de pied de nez à Santiago Bernabeu, l'antre de son vieil ennemi madrilène, le 22 mai.

Après avoir pourtant fait le plus dur au match aller, les Girondins ont tremblé jusqu'au bout pour accéder au Top 8 européen. Avec un Gourcuff enfin revenu au premier plan après plusieurs mois délicats et auteur de l'ouverture du score sur un magnifique coup franc excentré (5e), Bordeaux s'est cru trop vite à l'abri et pensait avoir enfin laissé de côté le mal qui le rongeait depuis le début de l'année.