Football: Le Barcelonais Lamine Yamal bat des records de précocité

Lamine Yamal a encore un visage d’enfant. C’est normal, puisque c’est un enfant! Il est venu au monde le 13 juillet 2007 et n’a pas encore 16 ans. Mais cela ne l’empêche pas de battre des records dans le milieu du football.

Né d’une mère équato-guinéenne et d’un père marocain, le jeune Espagnol a pu fêter le titre de champion d’Espagne, le week-end dernier, avec d’illustres coéquipiers comme Robert Lewandowski, Sergio Busquets, Jordi Alba ou encore Frenkie De Jong.

À 15 ans et 305 jours, Lamine Yamal a tout pour leur ressembler. Même un peu d’avance, puisqu’il a battu un record de précocité en devenant le plus jeune champion de l’histoire de la Liga. Avant lui, c’était Marc Muniesa déjà membre du FC Barcelone (17 ans et 51 jours) qui avait établi cette marque durant la saison 2008/2009.