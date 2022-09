Prix du pétrole : Le baril sous les 80 dollars à New York pour la première fois depuis janvier

Les cours du pétrole brut dévissaient vendredi, le WTI coté à New York plongeant sous 80 dollars le baril pour la première fois depuis janvier.

Mercredi, la Réserve fédérale américaine (Fed) a notamment procédé à un fort tour de vis de 0,75 point de pourcentage afin de juguler l'inflation. Elle ouvrait ainsi le bal d'une semaine de hausses des taux de nombreuses banques centrales à travers le monde, à l'exception du Japon ou encore de la Turquie. En parallèle, le dollar continue de toucher de nouveaux sommets face aux autres devises, bénéficiant d'une économie américaine qui résiste plus que prévu et de son statut de valeur refuge en période de tensions géopolitiques.

Un choc de l'offre massif

Or, les fortes hausses du dollar rendent le pétrole plus cher pour les acheteurs qui utilisent d'autres monnaies, ce qui peut peser sur la demande. C'est notamment le cas «des géants asiatiques importateurs d'énergie» comme la Chine et l'Inde, dont les monnaies «ont été parmi les moins performantes par rapport au dollar», explique Stephen Brennock, de chez PVM Energy.