All Star Day : Le basket luxembourgeois a revêtu sa tenue d'apparat

Près de 1 200 personnes ont

assisté à un All Star Day explosif, lundi, au Centre

Hartmann à Dudelange.

Tout sourire, libérés de toute pression, les meilleurs joueurs et joueuses du Grand-Duché ont livré un récital, lundi, à Dudelange. Après les épreuves de jeunes, le concours à trois points remporté par Michel Weyland et le match des dames entre le Nord et le Sud (99-99, MVP Chandrea Jones), la rencontre messieurs a été le point d'orgue de la journée.

Mais aussi l'élégance de Cory Largent (Racing) et Larrie Smith (Sparta), le sens de la passe d'Éric Jeitz (Contern) et Martin Rajniak (T71) et Tom Schumacher (T71) ou les percées de Chris Jones (Amicale) et Patrick Arbaut (Sparta). À quinze jours de la finale de la Coupe, Bertrangeois et Dudelangeois auront même joué sous le même maillot.