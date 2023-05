Carnet noir: Le bassiste des Smiths meurt à l’âge de 59 ans

Litige sur les droits d'auteur

Originaire de Manchester, dans le nord de l’Angleterre, le groupe s’est formé en 1982 et s’est notamment illustré avec son album «The Queen is Dead», sorti en 1986. En proie à une addiction à l’héroïne et à des difficultés financières, Andy Rourke et le batteur Mike Joyce avaient poursuivi Johnny Marr et le chanteur et parolier Morrissey dans un litige sur la répartition de leurs droits d’auteur après la séparation du groupe en 1987. Un accord avait finalement été trouvé et l’amitié entre le bassiste et le guitariste avait survécu.