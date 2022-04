En 2028 – Le futur bataillon belgo-luxembourgeois implanté en Belgique?

«Pour le moment, on a créé un groupe de travail avec nos collègues belges», précise le Général Steve Thull, chef d’État-Major de l’armée luxembourgeoise. «C’est le groupe Ermesinde qui est chargé de développer tout un programme de mise en place. Ce programme doit être finalisé pour la mi-2023 et là, on en saura donc plus à ce moment-là». Quant à la localisation de ce bataillon, des premières pistes se dessinent petit à petit.