Le bateau écolo qui vole à plus de 500km/h

Mi-navire mi-avion, l’aéroptère consomme moitié moins qu’un avion.

Inventé par les Russes dans les années 1950, l’ekranoplane, son nom d’origine, revient sur le devant de la scène grâce à l’envolée du prix du pétrole. En France, la société Focus 21 projette de construire un premier prototype d’aéroptère . Ce navire doté d’ailes n’est pas freiné par l’eau et atteint ainsi jusqu’à 500 km/h. En vol, il utilise l’effet de sol, un phénomène aérodynamique qui amplifie la portance des ailes grâce à la proximité de la surface.

Ce cousin d’air réduit les frottements aérodynamiques par deux. Pour une croisière d’une heure sur 180 km, l’aéroptère serait plus rapide que l’avion et consommerait moitié moins de carburant pour la même charge utile. Selon le quotidien Les Echos, la société australienne Flightship commercialise déjà le FS-8 pour plus de 500 000 dollars, un prix modeste pour un avion. L’aéroptère, qui bénéficie d’une certification nautique, ne doit pas respecter les coûteuses spécifications aériennes.