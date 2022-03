Ligue des Champions : Le Bayern assure, le PSG au bout de la prolongation

Le Bayern Munich a écrasé le Shakhtar Donetsk (7-0) pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions. Mené, le PSG a égalisé pour se qualifier (2-2).

Le Bayern Munich s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions en écrasant 7 à 0 les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk en 8e de finale retour, mercredi soir, à l'Allianz Arena de Munich. Tenus en échec à l'aller (0-0), les doubles champions d'Allemagne en titre ont marqué par Müller (4 s.p., 51), Boateng (34), Ribéry (49), Badstuber (63), Lewandowski (75) et Götze (87).

Dans l'autre rencontre de la soirée, Chelsea, grâce à Cahill (81e), et le PSG, grâce à David Luiz (82e), n'ont pas réussi à se départager et se sont quittés sur le score d'un but partout au terme du temps réglementaire. Soit le même résultat qu'au match aller. Eden Hazard a donné l'avantage aux Londoniens sur penalty à la 96e (2-1) avant que Thiago Silva n'égalise à la 114e (2-2) pour offrir la qualification aux Parisiens.