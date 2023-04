Le Bayern croit à une remontada contre Manchester City

Pour sortir les Citizens de Pep Guardiola, le Bayern devra s'imposer par quatre buts d'écart ou trois et passer par la prolongation et l'éventuelle séance de tirs au but, mercredi soir (21h00) dans son Allianz Arena. «On sait très bien que l'on n'a pas fait un bon match à l'aller, maintenant on a notre mot à dire, avec notre public. On veut créer l'exploit, et on va tout faire pour gagner ce match», a expliqué Benjamin Pavard en conférence de presse mardi.