Le Bayern étincèle, Hoffenheim en tête

Le Bayern Munich a relancé sa saison en s'imposant magistralement face à Wolfsburg (4-2), tandis que Hoffenheim s'est emparé de la tête du classement.

Obasi a été l'un des buteurs de cette 9e journée de championnat qui a vu le pretit club allemand atteindre la plus haute des marches du classement en battant Hambourg. (afp)

Le "phénomène" de la Bundesliga, Hoffenheim, arrivé en première division cet été, a encore frappé dimanche. Le club d'une bourgade de 3 000 habitants, financé par un milliardaire, a humilié le leader avant cette journée, Hambourg, et lui a du coup pris sa place de numéro un.

Avec 19 points, Hoffenheim se retrouve leader devant Leverkusen et Hambourg. Il dispose également du meilleur buteur du Championnat, Vedad Ibisevic, qui a déjà marqué dix fois. Le Bayern Munich, mal en point depuis le début de la saison, avait entrevu le bout du tunnel après sa victoire sur le fil face à Karlsruhe 1-0 il y a une semaine et surtout grâce à sa belle prestation face à la Fiorentina (3-0) mardi en Ligue des champions.

Deux minutes plus tard, Dzeko poursuit le travail. 2 à 0 pour Wolfsburg, le camp bavarois se remet à douter. Mais c'est compter sans "le petit Français" - comme le surnomme l'Allemagne avec affection - Franck Ribéry, auteur de son premier but de la saison après sa grave blessure à une cheville contractée durant l'Euro-2008. Le Français illumine l'Allianz Arena avec un magnifique tir du pied droit de plus de 20 mètres qui relance la confiance dans le camp bavarois. La Marseillaise se met alors à résonner dans le stade!