Le Bayern, étouffeur de talents?

Après Lukas Podolski, Jan Schlaudraff ou Marcell Jansen, un autre espoir du football allemand, Toni Kroos, a préféré quitter le club pour fuir une concurrence trop rude.

Kroos ici avec Klose à droite. (AFP)

Contre Dortmund dimanche lors de la 19e journée du Championnat d'Allemagne, Podolski retrouvera sa place habituelle sur... le banc des remplaçants. Mais l'international aux 31 buts en 60 sélections sait que la fin de son calvaire bavarois est proche. La saison prochaine, il jouera à Cologne, club qui ne peut pourtant pas prétendre aux premiers rôles en championnat. A l'entendre, le meilleur jeune joueur du Mondial-2006 était prêt à tout pour retrouver du temps de jeu après trois saisons où il n'a jamais été titulaire durablement.

Avoir du temps de jeu

Kroos lui n'a que 19 ans, mais il a vite tiré la même conclusion que Podolski. Après une saison et demie en équipe première et 19 apparitions en championnat, le prodige a obtenu juste avant la fin du mercato hivernal d'être prêté jusqu'en juin 2010 au Bayer Leverkusen. «Pour un jeune joueur, jouer est le plus important et c'est quelque chose qui ne m'était proposé que ponctuellement au Bayern», a regretté le meilleur joueur du Mondial-2007 des moins de 17 ans.

Barrés par des joueurs plus expérimentés et, accessoirement, plus onéreux en termes de salaires et d'indemnité de transfert, comme Miroslav Klose et Luca Toni, Kroos et Podolski ne sont que les derniers exemples de joueurs prometteurs qui n'ont pas réussi le passage dans l'univers du Bayern. Impressionnant avec Aix-la-Chapelle, alors en 1e division, Jan Schlaudraff n'a disputé que huit matches sous le maillot bavarois, avant de rejoindre Hanovre cet été.

Saisit immédiatement sa chance

Vice-champion d'Europe 2008, Marcell Jansen ne sera resté qu'une saison à Munich avant de s'engager avec Hambourg. Pour expliquer son échec, il invoque la pression entourant le club le plus titré du football allemand et la concurrence des stars. «Quand on te donne ta chance, il faut être efficace d'entrée. Sinon, il faut attendre longtemps pour avoir une seconde chance», a-t-il reconnu dans la presse jeudi.

Contre-exemples

Les dirigeants du Bayern balayent l'image d'un club obnubilé par les stars et dévoreur d'espoirs avec, en arrière pensée, la volonté d'en priver ses rivaux comme Brême, Schalke 04 ou Hambourg. "Notre philosophie repose sur deux piliers, l'un fonctionne avec des Ribéry et Toni, garanties de notre succès, l'autre avec des joueurs qui sont formés ici", s'est défendu Karl-Heinz Rummenigge. Et le président bavarois de citer les noms de Rensing, Schweinsteiger et Lahm qui, formés au Bayern, sont désormais des titulaires indiscutables.