Le Bayern, favori déchu?

Le club qui a subi samedi sa deuxième défaite en trois matches ne peut plus être perçu comme le favori au titre de champion d'Allemagne, selon la légende Franz Beckenbauer.

"Après trois matches et deux défaites, je dois l'avouer: le Bayern n'est plus le favori du championnat. Il n'y a tout simplement plus aucun favori", a expliqué Beckenbauer, qui est le président du conseil de surveillance du Bayern, dans son billet pour le quotidien Bild.