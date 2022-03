Le Bayern Munich dans de sales draps

Battu mardi par Bordeaux (0-2), le Bayern Munich est tout proche d'être éliminé dès les poules de la Ligue des champions.

Grâce à des buts de Yoann Gourcuff (37e) et Marouane Chamakh (90e), les Girondins de Bordeaux ont dominé 2-0 le Bayern de Munich, mardi, sur sa pelouse de l’Allianz Arena pour se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des champions.

Pour le Bayern, seulement troisième de ce Groupe A au coup d’envoi, la victoire était impérative. Les hommes de Louis van Gaal ont mis d’entrée la pression sur les champions de France mais le gardien bordelais Cédric Carrasso a pu repousser leurs assauts et les Girondins ont ouvert le score contre le cours du jeu par Yoann Gourcuff seul au second poteau sur un coup franc de Wendel (1-0, 37e).

À la dernière minute du temps réglementaire, Chamakh, en contre, se jouait d’un défenseur et de Butt venu à sa rencontre pour inscrire le but du KO, le premier marqué dans le jeu par les Girondins en C1 cette saison. Le Bayern n'est plus maître de son destin.