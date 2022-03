Football : Le Bayern Munich espère garder Ribéry et van Gaal

«Notre but demeure toujours de prolonger son contrat. Mais si nous ne réussissons pas à le faire, cela ne veut pas automatiquement dire que nous vendrons Ribéry cet été», a affirmé Rummenigge. «La saison prochaine nous voulons une équipe qui puisse atteindre son potentiel à l’échelle nationale et qui puisse aller un peu plus loin sur la scène internationale», a-t-il ajouté.

«Nous voulons être capables de rencontrer des équipes comme Barcelone en étant à la hauteur et pour de tels objectifs, Ribéry est important pour nous».