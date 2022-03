Le Bayern Munich humilié à domicile

Le Bayern

Munich a été humilié,

samedi, à domicile, par

le Werder Brême (2-5).

Le jeune international espoir allemand Mezut Özil, 19 ans, a été le principal bourreau du champion en titre. Auteur de deux passes décisives en première période (pour Rosenberg et Naldo), il a permis au Werder de rentrer au vestiaire avec un avantage de 2 buts à 0. Il a ensuite inscrit lui-même un but à la 54e sur un coup franc. Une réalisation de Pizarro (60e), puis un second but de Rosenberg (67e), permettaient à Brême de mener 5 à 0 à l'heure de jeu.