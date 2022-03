Football : Le Bayern Munich sacré champion d'Allemagne

Le Bayern Munich a décroché mardi le 30e titre de champion d'Allemagne de son histoire, le 8e consécutif. Paderborn, club de Laurent Jans, est relégué.

Robert Lewandowski a inscrit le but de la victoire.

Le "Rekordmeister", qui a terminé à dix après l'exclusion d'Alphonso Davies pour deux avertissements (79e), s'est imposé à huis clos 1-0 à Brême grâce à un but de Robert Lewandowski (43e).

Munich compte désormais 10 points d'avance sur son dauphin Dortmund, qui ne peut plus le rejoindre, avec trois matches seulement à jouer dont un ce mercredi contre Mayence (20h30), pour la 32e journée.

Dans ce monde étrange du football au temps du Covid-19, le rigoureux protocole sanitaire a donné à la joie des joueurs des allures de célébration d'une équipe de juniors. Seuls les remplaçants et les encadrants admis sur le banc de touche ont pu partager les embrassades avec les onze joueurs sur la pelouse.

Müller égale Ribéry

Entre l'avant-dernier, à la lutte pour essayer de sauver sa peau in extremis, et l'équipe de stars du Bayern, le combat était pourtant inégal. Hansi Flick avait aligné son équipe-type du moment, et Lewandowski, qui vit à 31 ans l'une de ses meilleurs saisons, a ouvert le score peu avant la pause.