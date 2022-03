Le Bayern Munich sacré champion dans la douleur

Le Bayern Munich, privé de Franck Ribéry blessé, s'est adjugé dimanche le titre de champion d'Allemagne grâce à son nul (0-0) à Wolfsburg lors de la 31e journée de Championnat.

Les Bavarois ont toutefois été sacrément malmenés dans cette rencontre à haute tension. Equipe la plus titrée d'Allemagne, le club munichois et ses stars ont décroché leur 21e titre de champion à quelques centaines de mètres des usines de montage Volkswagen, Wolfsburg étant la ville-siège du constructeur automobile.

Bien qu'il reste encore trois journées de Championnat, plus rien ne pourra en effet empêcher les hommes d'Ottmar Hitzfeld de ramener le saladier tant convoité dans la capitale bavaroise. Son principal poursuivant, Brême accuse désormais 10 points de retard, un écart impossible à combler d'ici au 17 mai.

L'international français Franck Ribéry, arrivé au Bayern l'été dernier, décroche ainsi son premier titre de champion d'Allemagne... sans avoir toutefois disputé le match décisif. L'ancien Marseillais, touché aux adducteurs, n'a pas participé à ce match qui, symboliquement, aurait marqué la consécration du joueur après une saison exceptionnelle où il aura enthousiasmé les supporteurs et conquis le cœur des Allemands par ses coups de génie.

L'autre grand absent de la rencontre fut l'emblématique gardien Oliver Kahn, qui prendra sa retraite sportive dans deux semaines, et qui n'a pas fait le déplacement à Wolfsburg pour cause de blessure au dos. Le sacre des Munichois, le 7e lors des 10 dernières saisons, est venu clôturer une saison exceptionnelle où les hommes d'Ottmar Hitzfeld n'auront encaissé que deux défaites, face au champion 2006/07 Stuttgart le 10 novembre (3-1) et à Cottbus le 15 mars (2-0).