Foot/Allemagne: Le Bayern Munich se sépare de son entraîneur Julian Nagelsmann

Le Bayern Munich va se séparer de son entraîneur Julian Nagelsmann, à deux semaines et demie de son quart de finale aller de Ligue des champions à Manchester City, annoncent jeudi soir le quotidien allemand Bild et le bi-hebdomadaire Kicker. Selon les informations de Bild, le successeur de Julian Nagelsmann devrait être Thomas Tuchel, vainqueur de la Ligue des champions en 2021 avec Chelsea et remercié à la tête des Blues en début de saison. D'après Kicker, des contacts ont été pris entre le club bavarois et le technicien de 49 ans.