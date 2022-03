Le Bayern reprend face à Stuttgart

Le Bayern débute 2009 avec un 8es

de finale de Coupe d’Allemagne délicat,

mardi soir, à Stuttgart.

Après une trêve d’un mois et demi, un stage de reprise sous le soleil de Dubai et cinq victoires en autant de matches amicaux, le Bayern reprend ses travaux d’Hercule. Le géant bavarois, 2e du championnat à égalité de points avec le leader Hoffenheim et qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions, se doit «d’accélérer encore pour remporter des titres», a espéré son président Rummenigge.