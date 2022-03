Coupe d'Allemagne : Le Bayern se balade, le Bayer chute

Avec un triplé de Mandzukic, les Bavarois ont corrigé Hambourg (5-0) pour entrer en demi-finales de la Coupe d'Allemagne, cap manqué par Leverkusen, surpris sur sa pelouse par Kaiserslautern (D2) 1-0.

Kaiserslautern entre dans le carré final pour la 10e fois de son histoire et poursuit le rêve d'un 3e sacre après ceux de 1990 et 1996. Wolfsburg, bien que réduit à dix, s'était imposé auparavant à Hoffenheim (2-3) grâce à deux penalties du défenseur suisse Rodriguez (28e, 44e) et un 3e but de l'attaquant néerlandais Dost (64e), contre un doublé de Firmino (36e, 90e+1). Dortmund, lauréat 2012, avait décroché le premier billet mardi, à Francfort (0-1) grâce à un but de son attaquant gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang.