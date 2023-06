Le Bayern sous-payait le personnel de son centre de formation

Le Bayern Munich va devoir verser 200 000 euros de paiements rétroactifs pour ne pas avoir respecté la législation en matière de salaire minimum au Campus, son centre de formation, entre novembre 2016 et novembre 2021, a annoncé jeudi, l'office central des douanes de Munich. «Le club a coopéré avec nous, la procédure est close. Le cas pour nous est donc terminé», a expliqué le porte-parole de l'Office central des douanes de Munich, Thomas Meister, à l'agence de presse sportive allemande SID, filiale de l'AFP.

L'enquête, débutée en novembre 2021 et réalisée par l'office, a révélé que «le club ne versait pas le salaire minimum dans son centre de formation», expliquent les autorités, dans un communiqué. En plus des 200 000 euros de paiements rétroactifs, le Bayern devra aussi verser 45 500 euros de contributions sociales et de pénalités de retard, a précisé l'instance.