Resto à Luxembourg-Ville : Le Bazaar entre dans le Bib gourmand: «Nous ne nous y attendions pas»

«Nous ne nous y attendions pas, mais c'est cool. Chaque jour, nous nous tuons à la tâche dans le seul but de la satisfaction du client et de fournir le meilleur service possible. En outre, nous opérons régulièrement des changements, tant en cuisine qu'en salle, histoire de nous renouveler. Cette récompense, c'est la reconnaissance de notre travail». L'équipe du restaurant Bazaar, situé Place Guillaume à Luxembourg, fait référence à l'entrée de l'établissement au Bib gourmand dans l'édition 2023 du Guide Michelin Belgique/Luxembourg.