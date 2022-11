Événement au Luxembourg: Le Bazar International a battu des records!

1 / 21 13.11 Une chose est sûre et certaine. Cette édition post-Covid-19 du Bazar International a explosé tous les records ce week-end au Kirchberg. Vincent Lescaut/L'essentiel De mémoire, à l’exception de l’ING Night Marathon, on ne se rappelle pas avoir vu autant de monde, et ce depuis très longtemps, à LuxExpo The Box. Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

De mémoire, à l’exception de l’ING Night Marathon, on ne se rappelle pas avoir vu autant de monde, et ce depuis très longtemps, à LuxExpo The Box. Une chose est sûre et certaine, cette édition post-Covid du Bazar International a explosé tous les records ce week-end au Kirchberg. «Je me montre toujours prudente sur les chiffres, souligne Carmen Decalf, présidente de l’organisation, mais on a plus que certainement dépassé les 30 000 visiteurs».

Sur place, dimanche, il fallait attendre de très longues minutes pour pouvoir profiter des spécialités culinaires aux stands du Liban et des Philippines. La nourriture prévue pour deux journées est partie en un seul jour. «Et la journée de samedi était tout simplement incroyable», reconnaît Carmen Decalf.

Pour les petits aussi

«On a probablement eu 25 000 visiteurs sur cette seule journée de samedi», poursuit la présidente du Bazar International. «Vendredi soir, certains produits artisanaux étaient déjà en rupture de stock. Grâce à nos 1 500 bénévoles, on va donc réussir à récolter de l’argent pour des personnes dans le besoin. Chaque euro dépensé ira pour un projet humanitaire. On vit dans un monde très superficiel et ici, c’est vraiment un moment de détente et de convivialité. Au vu de notre succès, on devra pousser les murs de LuxExpo pour l’année prochaine».

Au rayon des nouveautés, l’édition 2022 de ce Bazar International a vu le retour de trois pays: la Colombie, le Kenya et l’Afghanistan. «On est très heureux d’être là pour la première fois», nous expliquait une des représentantes colombiennes. «Nos alcools locaux et nos plats typiques ont fait un carton. Et notre Kids Corner a réjoui les plus petits. On ne s’attendait pas à recevoir autant de monde et on est très fiers de faire partie d’une telle organisation. En proposant de l’alcool de qualité, impossible d’avoir mal à la tête le lendemain».

Des cuisines prises d’assaut

«Notre pays a reçu beaucoup d’argent du Bazar International pour des projets humanitaires», ajoute le représentant kenyan. «On se devait donc d’être de retour avec nos spécialités du Kenya. Les visiteurs ont adoré notre café, notre thé et nos vêtements pour les dames. On a également proposé des petits colliers pour les chiens. C’était génial de voir autant de monde. J’ai parlé avec des Ukrainiens, des Russes et des Iraniens et tout le monde était sympa».