Zoom: Le beach-volley a la cote au Luxembourg

Les finales européennes de Queen and King of the Court se déroulent à La Coque.

L'organisation des finales européennes de Queen and King of the Court à La Coque, jusqu'à samedi, met un coup de projecteur sur la pratique du beach-volley dans le pays. Cette discipline est en pleine progression au Grand-Duché où les terrains poussent comme des champignons. «Chaque club a demandé son terrain de beach-volley et on en trouve dans presque chaque commune», détaille Norma Zambon, la présidente de la Fédération luxembourgeoise de volley-ball (FLVB).