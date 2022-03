JPEE à Saint-Marin : Le beach-volley rentre bredouille mais confiant

Le beach-volley est la seule discipline dans laquelle le Luxembourg comme en 2015 en Islande n'a pas décroché de médaille lors de ces Jeux.

Si les dames (Carole Grethen et Rebekka Klerk ont obtenu face à l'Islande leur seule victoire en cinq matches, les messieurs (Christophe Lazzarin et Tom Meres) ont terminé avec deux victoires et deux revers, échouant d'un rien (15-13 au troisième set) face à Monaco (2-1) pour la médaille de bronze.