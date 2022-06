Ukraine : Le beau cadeau de John Cena à un réfugié atteint de trisomie

Le célèbre catcheur n'a pas hésité à prendre un avion pour rencontrer un de ses jeunes fans contraint de fuir l'Ukraine.

La boucle est bouclée et de quelle manière! Liana Rohozhyn a raconté qu'elle avait réussi à convaincre son fils de quitter Marioupol, ville ukrainienne pilonnée par l'armée russe pour rencontrer son idole, le catcheur et acteur John Cena. Atteint de trisomie, le jeune Misha, 19 ans, a accepté de tout laisser pour réaliser son rêve, raconte le Wall Street Journal.

Quand la star de Fast and Furious 9 et Suicide Squad» a eu vent de cette histoire, il a donc sauté dans un avion. Direction Huizen, aux Pays-Bas, où mère et fils ont trouvé refuge. «Quand j'ai lu l'histoire de Misha, cela m'a touché. J'avais trois jours de libre, je me suis dit : 'On y va'», raconte l'Américain qui était en tournage à Londres.