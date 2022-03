En France : Le beau-père de Pippa inculpé pour viol

David Matthews, le beau-père de Pippa Middleton, a été mis en examen pour «viol sur mineure» mardi à Paris. Les faits dateraient de la fin des années 90.

David Matthews et Pippa Middleton.

Le beau père de Pippa Middleton, sœur de Kate, l'épouse du prince William, a été inculpé par la justice française «pour viol sur mineure», a-t-on appris vendredi de source judiciaire. David Matthews, 74 ans, avait été placé en garde à vue mardi par la Brigade de protection des mineurs (BPM). Jeudi, il a été inculpé - mis en examen dans le droit français - pour «viol sur mineure par une personne ayant autorité sur la victime» et placé sous contrôle judiciaire.

Les faits présumés remonteraient à 1998-1999. Une plainte avait été déposée en 2017. Vendredi dans la soirée, un porte-parole de la famille a indiqué au tabloid The Daily Telegraph que «David Matthews nie catégoriquement ces allégations et conteste sans équivoque cette fausse et scandaleuse accusation de viol».