Le beaujolais nouveau, un fer de lance pour la région

Le beaujolais nouveau est aussi un outil de promotion de vins qui sont bien plus gastronomiques.

Le beaujolais nouveau, dont les bouteilles était débouchées partout dans le monde dès la nuit dernière à minuit, écrase de sa notoriété les autres vins de ce vignoble du centre-est de la France. Le beaujolais nouveau «représente l’essentiel de nos exportations et le tiers de nos ventes», explique Dominique Capart, président d’Interbeaujolais, l’organisme représentant vignerons et négociants de la région.

«Notre problème, c’est que nos vins sont des produits assez bon marché. Or, en Chine, les consommateurs, c’est le grand luxe qui les intéresse. Ils seront a priori plus attirés par un vin à 50 dollars la bouteille», dit-il. Les viticulteurs de la région espèrent tirer parti de cette locomotive qu’est le beaujolais nouveau pour faire connaître leur production à dans le monde. «Le beaujolais, tout le monde connaît, mais personne ne sait vraiment où c’est...», résume Dominique Lacondemine, producteur de brouilly et côte-de-brouilly.