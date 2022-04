France : Le bébé d’Amel Bent aurait été hospitalisé

Deux semaines après sa naissance, le fils de la chanteuse aurait été admis aux urgences du centre hospitalier Rives de Seine à Neuilly-sur-Seine, près de Paris.

Mauvaise nouvelle du côté d’Amel Bent. D’après Closer, son fils, né le 7 avril 2022, aurait été admis en urgence à l’hôpital Rives de Seine à Neuilly-sur-Seine, près de Paris, le jeudi 20 avril 2022. Il aurait souffert d’une insuffisance respiratoire et d’une bronchiolite aiguë. La chanteuse et actuelle coach dans «The Voice» sur TF1, aurait veillé son petit garçon durant cinq jours et cinq nuits. Amel, 36 ans, qui a défilé enceinte à la Fashion Week, aurait été accompagnée dans cette épreuve par le père du garçon, Patrick Antonelli qui a eu des ennuis avec la justice, ainsi que par leurs deux filles de 6 et 4 ans.