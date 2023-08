9e enfant: Le bébé prématuré d'Amandine Pellissard ne pèse que 810 grammes

«Et nous avons vécu un accouchement merveilleux, ta force et ta fragilité sont incroyables. Tu es incroyablement vaillante, je suis en admiration devant ton courage inné. Ma fille, nous voilà parties dans un long parcours, pour mener le plus beau des combats, «Ton combat, notre combat». Nous voilà embarqués sur le navire de la très grande prématurité, et je demeure persuadée, qu’à force d’amour et de volonté, celui-ci nous fera vivre la plus intense et la plus belle des croisières. Je t’aime ma fille, ma vaillante Maéna», a conclu celle dont le mari est aussi passé par la case hôpital pour un caillot à la jambe.