Tour d'Italie : Le Belge De Gendt gagne à Naples

Le Belge Thomas De Gendt (Lotto) a remporté la 8e étape du Giro, enflammée en vain par le Néerlandais Mathieu van der Poel, samedi à Naples.

L'Espagnol Juan Pedro Lopez (Trek) a conservé le maillot rose de leader à la veille de l'arrivée au sommet du Blockhaus. Pour le gain de l'étape, De Gendt a devancé au sprint ses trois derniers compagnons, l'Italien Davide Gabburo, l'Espagnol Jorge Arcas et un autre Belge, Harm Vanhoucke. Agé de 35 ans, De Gendt s'est imposé de nouveau dans le Giro, dix ans après son premier succès dans l'étape du Stelvio et sa troisième place au classement final. Il compte aussi à son palmarès des étapes des deux autres grands tours, le Tour de France et la Vuelta.