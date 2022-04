Classique cycliste : Le Belge Dylan Teuns remporte la Flèche wallonne

Le Belge Dylan Teuns (Bahrain) a dompté le Mur de Huy, ce mercredi après-midi et devancé l'inusable Espagnol Alejandro Valverde, 41 ans.

Le champion du monde et vainqueur sortant, Julian Alaphilippe, s'est classé quatrième de cette course de 202 kilomètres comprenant trois ascensions du Mur de Huy. Le vainqueur du Tour de France, le Slovène Tadej Pogacar, s'est rassis dans les 300 derniers mètres sans parvenir à intégrer les dix premiers.

Valverde, à cinq jours de son 42e anniversaire, est monté pour la 9e fois de sa carrière sur le podium de sa course fétiche qu'il a enlevée à cinq reprises. L'Espagnol a déjà annoncé disputer sa dernière saison. «Je savais à quel moment Valverde allait accélérer», a commenté Teuns. «J'étais dans sa roue. Ensuite, je l'ai senti revenir à ma hauteur. Heureusement, j'avais encore des forces». Teuns s'était classé troisième en 2017, au sommet de Huy.

«Je ne me suis jamais senti aussi fort dans les classiques de printemps», a ajouté le Belge, 30 ans, vainqueur de deux étapes du Tour de France dans sa carrière. Derrière Teuns et Valverde, le Russe Aleksandr Vlasov a pris la troisième place, à deux secondes du vainqueur. Quatre Français se classent dans les dix premiers: outre Alaphilippe, Rudy Molard a terminé 8e, Warren Barguil 9e et Alexis Vuillermoz 10e.