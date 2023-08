Mondiaux de cyclisme: Le Belge Remco Evenepoel sacré en contre-la-montre

Sur un parcours de 47,8 km, le prodige flamand, champion du monde dans la course en ligne en 2022, s’est imposé au pied du château médiéval de Sterling avec 12 secondes d’avance sur l’Italien Filippo Ganna et 48 sur le jeune Britannique Joshua Tarling, 19 ans seulement. Les autres favoris ont fini beaucoup plus loin. Le Belge Wout Van Aert a terminé 5e à 1 min 37 sec, le Suisse Stefan Kung s’est classé seulement 12e et le Slovène Tadej Pogacar 22e. Aucun Luxembourgeois n'était au départ de l'épreuve.