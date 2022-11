Au 3e trimestre : Le bénéfice net d'ArcelorMittal dégringole de 78%

«Les conditions de marché solides dont nous avons bénéficié pendant la majeure partie des deux dernières années se sont détériorées au troisième trimestre, la baisse saisonnière des expéditions, la réduction des niveaux de prix exceptionnels, le destockage et la hausse des coûts de l'énergie se combinant pour mettre les bénéfices sous pression», a commenté le directeur général du groupe Aditya Mittal, dans un communiqué.

Après une reprise post-Covid historique, le marché mondial de l'acier souffre aussi bien du ralentissement de la croissance chinoise, premier utilisateur d'acier dans le monde, que des conséquences de la guerre en Ukraine et de la flambée tout aussi historique des prix de l'énergie en Europe.

ArcelorMittal, qui a fermé ou restreint la production de plusieurs de ses haut fourneaux en Europe, depuis le début de l'année, a «a réagi rapidement à l'évolution de l'environnement, réduisant la capacité à coût plus élevé pour gérer la demande adressable et réduire les coûts fixes ainsi que la consommation européenne de gaz de 30%», a détaillé M. Mittal. «Les perspectives à court terme pour l'industrie» restent incertaines et «la prudence est de mise» a ajouté M. Mittal, se disant néanmoins «confiant» pour l'avenir.