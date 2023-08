Le berceau mosellan de la Smart roule en 4X4 vers sa deuxième vie

1 700 employés directs et 300 emplois externalisés

Mais au cours des étapes suivantes, du laboratoire de recherche à la peinture, jusqu'à l'assemblage et au produit fini, la main d'oeuvre est abondante. Quelque 1 500 personnes sont actuellement employées dans l'usine de cette petite ville située tout près de l'Allemagne et du Luxembourg. Lorsque deux postes de production entièrement dédiés au Grenadier seront ouverts, Ineos mise sur 1 700 employés directs et 300 emplois externalisés supplémentaires.