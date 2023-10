Pourquoi le besoin d’uriner se fait plus pressant quand on arrive devant la porte?

«Le cerveau envoie des signaux à la vessie»

«Plus vous vous rapprochez de chez vous, plus vous allez ressentir un besoin urgent d’uriner. Votre corps se dit: ''Eh, on y est presque, c’est bon''», explique Jessica Stern, professeure assistante de psychiatrie, au Huffpost. «Le cerveau envoie des signaux à la vessie pour lui dire quand il faut se contracter, et quand il ne faut pas se contracter», précise Victor W. Nitti, professeur new-yorkais d’urologie et de gynécologie.