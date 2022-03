Le bien-être au Luxembourg en prend un coup

LUXEMBOURG - L'organisation des Nations unies vient de publier sa dernière étude sur l'indice de développement humain (IDH). Sur 182 pays répertoriés, le Luxembourg se classe 11e.

L'IDH mesure le niveau de vie par pays. Il se base sur trois critères: santé et longévité (mesurées d’après l’espérance de vie à la naissance), savoir (sur base du taux d’alphabétisation des adultes et du taux de scolarisation) et revenu (calcul du PIB par habitant).